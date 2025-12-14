Onsports Team

Παναθηναϊκός - Βόλος : Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ στο ματς της Λεωφόρου για τη 14η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τον Βόλο το βράδυ της Κυριακής (14/12, 21:00), για τη 14η αγωνιστική, ευελπιστώντας να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και τα νικηφόρα αποτελέσματα και να ανέβει βαθμολογικά στη Super League.

Το «τριφύλλι» προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι, το εντός έδρας 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν, ως εκ τούτου ο Ράφα Μπενίτεθ προέβη σε ροτέισιον για την αρχική του ενδεκάδα.

Κάτω από τα γκολποστ, στη τελευταία του εμφάνιση πριν αποχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, βρίσκεται ο Αλμπάν Λαφόν, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια δεξιά στην άμυνα, τον Γιάννη Κώτσιρα αριστερά και τους Πάλμερ Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στο χώρο του κέντρου ο Πέδρο Τσιριβέγια με τον Μανώλη Σιώπη θα είναι τα κεντρικά χαφ, με τον Τάσο Μπακασέτα μπροστά τους.

Στα αριστερά της επίθεσης θα κινείται ο Ανάς Ζαρουρί, στα δεξιά ο Τετέ, με μοναδικό προωθημένο τον Σίριλ Ντέσερς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς