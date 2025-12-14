Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Τα highlights από την αναμέτρηση στο Αγρίνιο - Βίντεο

Onsports Team

Δείτε βίντεο με τα 5 γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ στον θρίαμβο με 5-0 επί του Παναιτωλικού.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον μέχρι πρότινος «ξεχασμένο» στον πάγκο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, σκόρερ δύο τερμάτων και δημιουργό άλλων τόσων, η ΑΕΚ επιβεβαίωσε σε άλλο ένα παιχνίδι την περίοδο λαμπρής φόρμας που διανύει, περνώντας επιβλητικά άνεση από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό για τη 14η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League.

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο κι άλλα τρία στο δεύτερο, τα δύο από τον Κροάτη που έκανε παιχνίδι καριέρας, η Ένωση «σκόρπισε» τους γηπεδούχους με 5-0 και συνεχίζει να απολαμβάνει τον αέρα στις υψηλότερες θέσεις της εφετινής διοργάνωσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ HIGHLIGHTS: