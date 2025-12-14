Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Τα highlights από την αναμέτρηση στο Αγρίνιο - Βίντεο
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2025, 20:06
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Τα highlights από την αναμέτρηση στο Αγρίνιο - Βίντεο

Δείτε βίντεο με τα 5 γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ στον θρίαμβο με 5-0 επί του Παναιτωλικού.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον μέχρι πρότινος «ξεχασμένο» στον πάγκο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, σκόρερ δύο τερμάτων και δημιουργό άλλων τόσων, η ΑΕΚ επιβεβαίωσε σε άλλο ένα παιχνίδι την περίοδο λαμπρής φόρμας που διανύει, περνώντας επιβλητικά άνεση από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό για τη 14η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League.

Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο κι άλλα τρία στο δεύτερο, τα δύο από τον Κροάτη που έκανε παιχνίδι καριέρας, η Ένωση «σκόρπισε» τους γηπεδούχους με 5-0 και συνεχίζει να απολαμβάνει τον αέρα στις υψηλότερες θέσεις της εφετινής διοργάνωσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ HIGHLIGHTS:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος: Η αναμέτρηση της Λεωφόρου για τη Super League
22 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός - Βόλος: Η αναμέτρηση της Λεωφόρου για τη Super League
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Τα highlights από την αναμέτρηση στο Αγρίνιο - Βίντεο
47 λεπτά πριν Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Τα highlights από την αναμέτρηση στο Αγρίνιο - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βόλος: Με Ντέσερς και Κώτσιρα αριστερά η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
51 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Βόλος: Με Ντέσερς και Κώτσιρα αριστερά η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Τον «κλείδωσε» και τον νίκησε στο Περιστέρι
54 λεπτά πριν Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Τον «κλείδωσε» και τον νίκησε στο Περιστέρι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved