Άρης - Ολυμπιακός: Δίδυμο Ελ Κααμπί - Ταρέμι και άμυνα με Καλογερόπουλο | Οι ενδεκάδες

Onsports Team

Οι ενδεκάδες του ντέρμπι Άρης - Ολυμπιακός για την 14η αγωνιστική της Super League.

Μια ακόμη νίκη στη Super League, αναζητά ο Ολυμπιακός που δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκπλήξεις στην ενδεκάδα τους, κυρίως αναφορικά με την άμυνα που παρατάσσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Τζολάκης κάτω απ’ τα δοκάρια, με τους Κοστίνια και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας. Πιρόλα και Καλογερόπουλος επίσης στην οπισθοφυλακή των «ερυθρόλευκων». Γκαρσία και Μουζακίτης στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Στρεφέτσα και ο Μάρτινς στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ και πάλι χρησιμοποιείται το δίδυμο Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Άρης θα παραταχθεί με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια, μπροστά του τους Τεχέρο και Φαντικά στις πλευρές, ενώ στα στόπερ Άλβαρο και Ρόουζ.

Στο κέντρο θα είναι οι Γαλανόπουλος και Ράσιτς, με προωθημένο τον Γένσεν, πίσω από την τριπλέτα που θα αποτελείται από Μορόν, Ντούντου και Πέρεθ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Φαντικά, Γαλανόπουλος, Ράσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν

Αναπληρωματικοί: Μάικιτς, Γιαννιώτας, Μισεουί, Φρίντεκ, Νινγκ, Καράι, Μορουτσάν, Σίστο, Χαρούπας, Παναγίδης, Μόντσου