AEK: Η «Ένωση» διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα διοργανώσει χριστουγεννιάτικη γιορτή στην «OPAP Arena» στις 21 Δεκεμβρίου, πριν από τον τελευταίο αγώνα της ομάδας το 2025, με αντίπαλο τον ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ παίζει σήμερα (14/12) στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, ενώ σε ακριβώς μια εβδομάδα δίνει το τελευταίο παιχνίδι της για το 2025.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται στην «OPAP Arena» τον ΟΦΗ κι η ΠΑΕ θα διοργανώσει μια χριστουγεννιάτικη γιορτή πριν από τη σέντρα του αγώνα με την κρητική ομάδα.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα περιλαμβάνει συναυλίες αλλά και εκδηλώσεις με σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«H ΑΕΚ και ο κόσμος της υποδέχονται τα Χριστούγεννα με μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, πριν από το τελευταίο ματς του 2025 με τον ΟΦΗ, στην OPAP Arena.



H Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου (Πλατεία Αετού) θα αρχίσει στις 16.00 με πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις για όλους.



STAVENTO & DAPHNE LAWRENCE θα μας ξεσηκώσουν με μια μοναδική συναυλία!



Οι Polis Ensemble και η Παιδική Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑ θα δώσουν επίσης το δικό τους χρώμα στην γιορτή.



Η εκδήλωση θα έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς έχουν οργανωθεί δράσεις από την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».



Από τις 19.00 και μέχρι λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, το πάρτι θα συνεχιστεί με τις μουσικές επιλογές του DJ Σάββα Πούμπουρα, που θα είναι και ο παρουσιαστής της βραδιάς.



Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα, είναι μαζί με την ΑΕΚ!



Σας περιμένουμε!»