Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Με Λιούμπισιτς η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το Αγρίνιο
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 14 Δεκεμβρίου 2025, 16:40
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Με Λιούμπισιτς η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το Αγρίνιο

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση, Παναιτωλικός – ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στη Super League.

Στο Αγρίνιο η φορμαρισμένη ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό που παίζει χωρίς άγχος.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά το θρίαμβο στον Πόντο κόντρα στην Σάμσουνσπορ, ψάχνουν ένα ακόμη νικηφόρο αποτέλεσμα για να δώσουν συνέχεια στις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις και αποτελέσματα του τελευταίου καιρού.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επαναφέρει τους Ζοάο Μάριο και Δημήτρη Καλοσκάμη στην ενδεκάδα, καθώς αμφότεροι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα κι ως εκ τούτου δεν έπαιξαν στη Σαμψούντα. Ο Σέρβος τεχνικός δίνει φανέλα βασικού και στον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος αναμένεται να παίξει στα άκρα (πιθανότατα δεξιά).

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Σιέλης, Γκαρθία, Κόγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Σμυρλής, Ματσάν, Μίχαλακ, Άλεξιτς, ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι: Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Μάνος, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Κακιώνης, Τσούρα, Αγαπάκης, Νικολάου.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Πέθανε ο πατέρας της συζύγου του
9 λεπτά πριν Θρήνος στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους - Πέθανε ο πατέρας της συζύγου του
SUPER LEAGUE
LIVE Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Η δύσκολη έξοδος των «κιτρινόμαυρων» στο Αγρίνιο
21 λεπτά πριν LIVE Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Η δύσκολη έξοδος των «κιτρινόμαυρων» στο Αγρίνιο
SUPER LEAGUE
AEK: Η «Ένωση» διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ
22 λεπτά πριν AEK: Η «Ένωση» διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ
BASKET LEAGUE
Γιώργος Μπαρτζώκας: Νέο επεισόδιο με οπαδό στο Περιστέρι - Ολυμπιακός
29 λεπτά πριν Γιώργος Μπαρτζώκας: Νέο επεισόδιο με οπαδό στο Περιστέρι - Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved