Τα επετειακά γραμματόσημα για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ: «Το καμάρι της Κρήτης»

Onsports Team

Τα επετειακά γραμματόσημα για τα 100 χρόνια ιστορίας του ΟΦΗ παρουσιάστηκαν από τον κρητικό σύλλογο και τα ΕΛΤΑ

Σε μία λαμπρή εκδήλωση στην αίθουσα «Μανώλης Καρέλλης» της οδού Ανδρόγεω, στο κέντρο του Ηρακλείου, τιμήθηκαν σήμερα (10/12) τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του ΟΦΗ.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ, Δανιήλ Μπεναρδούτ, ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζώρτζογλου, εκπρόσωποι του Ερασιτέχνη και φίλοι της ομάδας.

Στην εκδήλωση, που ήταν ανοιχτή στο κοινό, παρουσιάστηκε η επετειακή σειρά γραμματοσήμων με αφορμή τα 100 χρόνια της ιστορικής ομάδας.

Η τιμή της τετράδας των αυτοκόλλητων γραμματοσήμων «100 Χρόνια» είναι 4,80 ευρώ, ενώ, ο επετειακός φάκελος θα κοστίζει 5,20 ευρώ.

Επίσης, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ είχαν τη δυνατότητα να φέρουν μαζί τους ιστορικά αντικείμενα της ομάδας έχουν στην κατοχή τους, όπως φωτογραφίες, αφίσες, εισιτήρια, έντυπα κ.ά, προκειμένου να σφραγιστεί με τα γραμματόσημα και την φιλοτελική σφραγίδα, με ημερομηνία σφράγισης, ακριβώς 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Για τους φιλάθλους του ΟΦΗ στην Αττική, τους Κρητικούς που μένουν μόνιμα στην πρωτεύουσα, καθώς και τους φιλοτελιστές της Αθήνας, η ειδική αναμνηστική σφραγίδα θα είναι διαθέσιμη για τρεις συνεχόμενες Τετάρτες, ξεκινώντας από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στο κατάστημα της πλατείας Συντάγματος (Μητροπόλεως 2) από 09:00 έως 13:00 το μεσημέρι.