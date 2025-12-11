Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το δύσκολο ματς στην Τουρκία

INTIME SPORTS

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Τουρκία απέναντι στη Σάμσουνσπορ, αναζητώντας τη νίκη που θα τη στείλει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Η νίκη στη Φλωρεντία έδειξε πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο σε αυτή τη διοργάνωση, με τον σύλλογο της Σαμψούντας πάντως να αποτελεί ένα ισχυρό εμπόδιο.

Ο Σέρβος τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με… συνταγή Φλωρεντίας, έχοντας ως μοναδική αλλαγή τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος παίρνει τη θέση του τραυματία Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Κίλιντς, Χόλσε, Εντσάμ, Μουσάμπα, Μουαντιλματζί.