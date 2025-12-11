Ομάδες

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα η άφιξη της «Ένωσης» | Παίρνουν θέση οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας 11 Δεκεμβρίου 2025, 18:57
CONFERENCE LEAGUE

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα η άφιξη της «Ένωσης» | Παίρνουν θέση οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί

Χωρίς προβλήματα η άφιξη της ΑΕΚ στο «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium», εκεί όπου παίρνουν τη θέση τους κι οι φίλοι της «Ένωσης».

Στο γήπεδο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται η «κιτρινόμαυρη» αποστολή.

Η άφιξη της ΑΕΚ έγινε δίχως προβλήματα στο «Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium», εκεί όπου θα ψάξει τη νίκη που θα τη στείλει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας του Conference League.

Σε αυτή την προσπάθεια η «Ένωση» δεν θα είναι μόνη της, καθώς θα έχει και τη συμπαράσταση σχεδόν 2000 φίλων της.

Οι πρώτοι ξεκίνησαν να παίρνουν τη θέση τους σχεδόν 90 λεπτά πριν τη σέντρα.



