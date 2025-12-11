LIVE Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Η δύσκολη αποστολή στην Τουρκία

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Τουρκία απέναντι στη Σάμσουνσπορ, αναζητώντας τη νίκη που θα τη στείλει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Η νίκη στη Φλωρεντία έδειξε πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο σε αυτή τη διοργάνωση, με τον σύλλογο της Σαμψούντας πάντως να αποτελεί ένα ισχυρό εμπόδιο.

Η τουρκική ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Conference League, με 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Η μοναδική της βαθμολογική απώλεια ήρθε την περασμένη αγωνιστική, με το 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ, με την ΑΕΚ να θέλει να κάνει κι αυτή τη ζημιά της.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ