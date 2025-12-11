Πανιώνιος: Πλησιάζει στην απόκτηση του Έρικ Γκριν

Onsports Team

Έτοιμος να αγωνιστεί για τρίτη φορά στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Έρικ Γκριν.

Ο 34χρονος Αμερικανός γκαρντ που έγινε γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους από τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2016-17 και εν συνεχεία από το πέρασμά του από την ΑΕΚ (2021-22), βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Πανιώνιο.

Ο τεχνικός των «κυανέρυθρων» Ηλίας Ζούρος, είχε συνεργαστεί με τον Έρικ Γκριν στη λιβανέζικη Σατζές εντός του 2025 και γνωρίζει από... πρώτο χέρι τις ικανότητές του.

Μετά την αρνητική απάντηση της Σατζές στην κρούση του Πανιωνίου πριν από δύο μήνες, οι δύο πλευρές τα βρήκαν, παρά την υψηλή πρόταση της Καντού.