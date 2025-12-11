Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroCup Women: Ο Παναθηναϊκός «γονάτισε» τον Ερυθρό Αστέρα
Onsports Team 11 Δεκεμβρίου 2025, 19:56
ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup Women: Ο Παναθηναϊκός «γονάτισε» τον Ερυθρό Αστέρα

Οι «πράσινες» πήραν σπουδαία νίκη επί της ισχυρής ομάδας από τη Σερβία με 85-76, στο πρώτο ματς για τη φάση των «32».

Εκπληκτικός Παναθηναϊκός στο κλειστό του Χολαργού, μπροστά σε περισσότερους από 1.000 φιλάθλους του. Στον πρώτο αγώνα για το EuroCup Women, οι «πράσινες» της Σελέν Ερντέμ έκαναν σπουδαίο παιχνίδι και «έσπασαν» το αήττητο του Ερυθρού Αστέρα στη διοργάνωση.

Στο πρώτο ματς της φάσης των «32», το «τριφύλλι» επικράτησε και πήρε και διαφορά 9 πόντων (85-76). Σε ένα ματς που η ελληνική ομάδα είχε τον έλεγχο και πήρε διαφορές διψήφιες, αλλά ο σύλλογος απ’ τη Σερβία αντιδρούσε δείχνοντας την ποιότητά του. Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος χαμογέλασε ο Παναθηναϊκός.

Η Φιτζέραλντ ήταν η κορυφαία του «τριφυλλιού» με 26 πόντους. Η Γαλανόπουλος την ακολούθησε με 19, ενώ 14 είχε η Πρινς και 11 η Βίτολα. Για τις ηττημένες, Γιαγκούποβα 18, Φάνκαμ 15, ήταν οι κορυφαίες.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 47-35, 66-61, 85-76

 


Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
LIVE CHAT: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0 - Εντείνει την πίεση η ομάδα του Μπενίτεθ
4 λεπτά πριν LIVE CHAT: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0 - Εντείνει την πίεση η ομάδα του Μπενίτεθ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία
17 λεπτά πριν Άγαλμα 22 μέτρων του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία
CONFERENCE LEAGUE
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League
30 λεπτά πριν Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: «Παίζετε στις ρίζες της ομάδας και του έθνους μας» - Η ομιλία Ηλιόπουλου πριν το μεγάλο «διπλό»
46 λεπτά πριν ΑΕΚ: «Παίζετε στις ρίζες της ομάδας και του έθνους μας» - Η ομιλία Ηλιόπουλου πριν το μεγάλο «διπλό»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved