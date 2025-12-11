EuroCup Women: Ο Παναθηναϊκός «γονάτισε» τον Ερυθρό Αστέρα

Εκπληκτικός Παναθηναϊκός στο κλειστό του Χολαργού, μπροστά σε περισσότερους από 1.000 φιλάθλους του. Στον πρώτο αγώνα για το EuroCup Women, οι «πράσινες» της Σελέν Ερντέμ έκαναν σπουδαίο παιχνίδι και «έσπασαν» το αήττητο του Ερυθρού Αστέρα στη διοργάνωση.

Στο πρώτο ματς της φάσης των «32», το «τριφύλλι» επικράτησε και πήρε και διαφορά 9 πόντων (85-76). Σε ένα ματς που η ελληνική ομάδα είχε τον έλεγχο και πήρε διαφορές διψήφιες, αλλά ο σύλλογος απ’ τη Σερβία αντιδρούσε δείχνοντας την ποιότητά του. Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος χαμογέλασε ο Παναθηναϊκός.

Η Φιτζέραλντ ήταν η κορυφαία του «τριφυλλιού» με 26 πόντους. Η Γαλανόπουλος την ακολούθησε με 19, ενώ 14 είχε η Πρινς και 11 η Βίτολα. Για τις ηττημένες, Γιαγκούποβα 18, Φάνκαμ 15, ήταν οι κορυφαίες.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 47-35, 66-61, 85-76