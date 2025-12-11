Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Ο Τσάλοφ στην κορυφή της επίθεσης, βασικός ο Ντεσπόντοφ

Onsports Team

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράζβαν Λουτσέσκου για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League.

Μετά την ισοπαλία στην Τούμπα με την Μπραν, ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο Europa League. Για την 6η αγωνιστική της League Phase, ο «δικέφαλος» δοκιμάζεται στη Βουλγαρία και την έδρα της Λουντογκόρετς.

Εκεί οι τρεις βαθμοί θα «καπαρώσουν» ουσιαστικά την ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης και θα κρατήσουν ζωντανό το στόχο της 8άδας.

Σε αυτή τη «μάχη», ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει αγωνιστικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Στην επίθεση όπου δεν είναι διαθέσιμος ο Γιακουμάκης, δίνει φανέλα βασικού στον Τσάλοφ.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Παβλένκα. Στην άμυνα οι Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα. Οζντόεφ και Μεϊτέ στον άξονα των χαφ, με τον Ιβανούσετς σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Στα άκρα οι Ντεσπόντοφ και Τάισον, με τον Τσάλοφ στην κορυφή.