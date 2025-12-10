Ομάδες

Παναθηναϊκός - Βόλος: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς της Λεωφόρου
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 17:58
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Βόλος: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς της Λεωφόρου

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Βόλο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή (14/12) τον Βόλο, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ενημερώνει πως από το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 20 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται μάλιστα και η ενίσχυση ύψους 5 ευρώ για τον Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Βόλο στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (14/12, 21:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 10/12 στις 16.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Βόλο έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή
6/7 20 €
1B/5C/8B/12B 35 €
1A/12A/8A/5B 45 €
2/5A/9/11 65 €
10 85 €
VIP 155 €

 * Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNETΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

  • Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.
  • Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

  • Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.
  • Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.
  • Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr».


