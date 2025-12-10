Super League: Κορυφαίος του Νοεμβρίου ο Οζντόεφ

Eurokinissi

Οnsports Τeam

Σε μια χρονιά όπου ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει σταθερά υψηλές επιδόσεις, ένας παίκτης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, πραγματοποιώντας μια σεζόν που δικαίως χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη της καριέρας του, κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη για τον μήνα Νοέμβριο στη Super League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Ο Ρώσος χαφ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ μέσα στον μήνα, προσφέροντας τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε μόλις τρεις αναμετρήσεις πρωταθλήματος. Η επίδρασή του στο παιχνίδι του Δικεφάλου ήταν καθοριστική, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να σημειώνει τρεις νίκες, γνωρίζοντας μόνο μία ήττα, αυτή από τον Παναθηναϊκό. Η ικανότητά του να επηρεάζει τόσο τη δημιουργία όσο και την εκτέλεση τον καθιστά έναν από τους πιο ολοκληρωμένους μέσους της φετινής Super League.

Το ποσοστό 34,48% που συγκέντρωσε στη σχετική ψηφοφορία ήταν αρκετό για να τον φέρει στην κορυφή, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελ Κααμπί με 26,01%, ενώ τρίτος αναδείχθηκε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά βραβείων που έχουν καταλήξει στη Θεσσαλονίκη φέτος, μετά τις συνεχείς ατομικές επιτυχίες του Γιάννη Κωνσταντέλια.