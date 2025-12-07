ΠΑΟΚ - Άρης: Τα highlights του ντέρμπι της Τούμπας - Βίντεο

Onsports Team

ΠΑΟΚ - Άρης : Δείτε τα highlights από το ντέρμπι στην Τούμπα για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Στο κατόπι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος – με σκορ 3-1 - στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έφτασε στο «τρίποντο» χάρη στα γκολ των Τάισον (28’) και Γιώργου Γιακουμάκη (45’+5’ πέναλτι, 48’).

Δείτε τα highlights: