ΠΑΟΚ - Άρης: Τα highlights του ντέρμπι της Τούμπας - Βίντεο
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 22:52
SUPER LEAGUE / Άρης / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Άρης: Τα highlights του ντέρμπι της Τούμπας - Βίντεο

ΠΑΟΚ - Άρης: Δείτε τα highlights από το ντέρμπι στην Τούμπα για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Στο κατόπι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος – με σκορ 3-1 - στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έφτασε στο «τρίποντο» χάρη στα γκολ των Τάισον (28’) και Γιώργου Γιακουμάκη (45’+5’ πέναλτι, 48’).

Δείτε τα highlights:



