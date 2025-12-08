NBA: «Άλωσαν» τη Φιλαδέλφεια οι Λέικερς - Ασταμάτητοι οι Θάντερ - Τα αποτελέσματα και τα highlights

AP Photo/Chris Szagola

Onsports Team

Αντίδραση έβγαλαν οι Λέικερς, παίρνοντας το διπλό στην έδρα των Σίξερς, στην επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς, τη στιγμή που οι Θάντερ σκορπούν… τρόμο, ισοπεδώνοντας αυτή τη φορά τους Τζαζ στην Γιούτα.

Μετά τη βαριά ήττα από τους Σέλτικς, οι Λέικερς αναζητούσαν μια ηχηρή αντίδραση – και αυτή ήρθε στην έδρα των Σίξερς. Η επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς έδωσε νέα πνοή στην ομάδα, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φρόντισε στο τέλος να… βάλει την υπογραφή του.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ισορροπία, με το πρώτο δωδεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 30-30. Οι Σίξερς ανέβασαν στροφές στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στο ημίχρονο προηγούμενοι με +7 (60-53). Ωστόσο, η εικόνα της τρίτης περιόδου ήταν εντελώς διαφορετική: οι Λέικερς έβγαλαν ενέργεια, πίεσαν σε κάθε κατοχή και με επιμέρους 24-34 ανέτρεψαν το σκηνικό (84-87).

Στην τέταρτη περίοδο ανέλαβε ο «Βασιλιάς». Ο ΛεΜπρόν σημείωσε 10 πόντους στο τελευταίο πεντάλεπτο, σκοράροντας κρίσιμα καλάθια που έγειραν την πλάστιγγα. Δίπλα του, ο Ντόντσιτς πραγματοποίησε μια ακόμη μυθική εμφάνιση: triple-double με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο Τζέιμς ολοκλήρωσε με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους Σίξερς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ταϊρίς Μάξι με 28 πόντους.

Ασταμάτητοι Θάντερ, νέα… ισοπέδωση και πορεία για ιστορικό ρεκόρ

Η Οκλαχόμα Σίτι συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να κυριαρχεί σε κάθε παρκέ. Παρά την απουσία του ηγέτη της, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, η ομάδα του Μαρκ Νταϊγκνόλτ κυριάρχησε απέναντι στους Τζαζ και έφτασε στο επιβλητικό 131-101.

Οι Θάντερ έχουν πλέον ρεκόρ 23-1, έχοντας ηττηθεί μόνο μία φορά στη σεζόν και συνεχίζοντας μια από τις καλύτερες εκκινήσεις στην ιστορία του ΝΒΑ. Παίζουν με τρομερή ταχύτητα, ενέργεια και βάθος, δείχνοντας ότι φέτος έχουν βάλει πλώρη για κάτι πραγματικά μεγάλο.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέιλεν Ουίλιαμς με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ από την πλευρά των Τζαζ, που έδειξαν αδυναμία σε άμυνα και δημιουργία, ξεχώρισε ο Κάιλ Φιλιπόφσκι με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Νιου Γιορκ Νικς - Ορλάντο Μάτζικ 106-100

Τορόντο Ράπτορς - Μπόστον Σέλτικς 113-121

Σάρλοτ Χόρνετς - Ντένβερ Νάγκετς 106-115

Μέμφις Γκρίζλις - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-96

Σικάγο Μπουλς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 91-123

Φιλαδέλφεια 76ερς - Λος Άντζελες Λέικερς 108-112

Γιούτα Τζαζ - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 101-131