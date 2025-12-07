Ομάδες

ΑΕΛ: Τέλος ο Μαλεζάς, φαβορί για τον πάγκο ο Παντελίδης
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 22:29
SUPER LEAGUE

ΑΕΛ: Τέλος ο Μαλεζάς, φαβορί για τον πάγκο ο Παντελίδης

Λίγο μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, η ομάδα της Λάρισας ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Στέλιο Μαλεζά.

Παρά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά.

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο 40χρονος προπονητής αντικατέστησε τον Γιώργο Πετράκη στα μέσα του Οκτώβρη στους «βυσσινί». Κάθισε στον πάγκο τους για εννέα παιχνίδια (επτά Πρωταθλήματος και δύο Κυπέλλου), με απολογισμό μία νίκη (το εκτός έδρας 2-0 επί του Πανσερραϊκού στις 25 Οκτωβρίου για τη Super League) και μία ισοπαλία (2-2 με τον Παναθηναϊκό). Ο επικρατέστερος για ν' αναλάβει τα ηνία των Θεσσαλών είναι ο Σάββας Παντελίδης.



