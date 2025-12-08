Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/12) - «Απόλαυση» και «Αφεντικό»
EUROKINISSI
Onsports Team 08 Δεκεμβρίου 2025, 09:11
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (08/12) - «Απόλαυση» και «Αφεντικό»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (08/12).

Βραδιά… Δικεφάλων αποδείχθηκε η Κυριακή (07/12) καθώς ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες στη Super League και παραμένουν σε άμεση… επαφή με την κορυφή και τον Ολυμπιακό. Ο «Δικέφαλος» του Βορρά» επικράτησε 3-1 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και έδειξε πως είναι «Αφεντικό».

Από την πλευρά της, η Ένωση διέλυσε 4-1 τον Ατρόμητο, στην «OPAP Arena» με τους Γιόβιτς και Πινέδα να προσφέρουν θέαμα, με αποτέλεσμα να είναι «Απόλαυση» αυτό που παρουσιάζει το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



