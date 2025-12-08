Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/12) - Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

EUROKINISSI

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/12).

Με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, με ώρα έναρξης στις 18:00 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Ακόμα, δράση υπάρχει και στην Greek Handball Premier, όπου στις 16:45 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: