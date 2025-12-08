Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/12) - Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη
EUROKINISSI
Onsports Team 08 Δεκεμβρίου 2025, 10:01
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (08/12) - Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/12).

Με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, με ώρα έναρξης στις 18:00 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Ακόμα, δράση υπάρχει και στην Greek Handball Premier, όπου στις 16:45 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Πάρμα Serie A 2025-26
  • 16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier
  • 18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2025-26
  • 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό - Κόροιβος Αμαλιάδας Elite League
  • 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Τζένοα Serie A 2025-26
  • 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Ντερτόνα Lega Basket Serie A 2025-26
  • 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Ηλυσιακός – Μαρκόπουλο Α1 Γυναικών Volley League
  • 20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή
  • 21:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League Επεισόδιο: 15η Αγωνιστική
  • 21:30 Novasports Start Μάλαγα – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο
  • 21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράκλεϊ – Μπέρτον Emirates FA Cup 2025-26
  • 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Μίλαν Serie A 2025-26
  • 22:00 Novasports Premier League Γουλβς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League 2025/26
  • 22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26
  • 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες - Ζιλ Βισέντε Liga Portugal Betclic 2025-26
  • 02:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Φοίνιξ Σανς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια



