LIVE ΑΕΛ - Παναθηναϊκος: Η αναμέτρηση της Λάρισας για τη Super League

Δείτε LIVE την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Παναθηναϊκό για τη 13η αγωνιστική της Super League.

O πρώτος γύρος της Super League ολοκληρώνεται με σημαντικά ματς και το ΠΑΟΚ - Άρης να δεσπόζει.

Πέρα απ’ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη δοκιμασία στην έδρα της ΑΕΛ. Δύο ομάδες που «καίγονται» για τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ξανά τον Λαφόν στη διάθεσή του και θέλει να δει την ομάδα του να επιστρέφει στις νίκες.

Απ’ την άλλη ο σύλλογος της Λάρισας αναζητά ένα αποτέλεσμα αφετηρία ανόδου, καθώς έχει «βαλτώσει» στα χαμηλά της βαθμολογίας και στις κακές εμφανίσεις.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ - Παναθηναϊκός:

SUPER LEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – Λεβαδειακός Novasports 2

17:30 ΑΕΛ – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 34 (13αγ.)

2. Π.Α.Ο.Κ. 29

3. Α.Ε.Κ. 28

4. ΒΟΛΟΣ 22 (13αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 (11αγ.)

7. ΑΡΗΣ 16

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 16 (13αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

10. ASTERAS AKTOR 11

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

12. Ο.Φ.Η. 9

13. ΑΕΛ NOVIBET 7

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5