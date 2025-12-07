Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη κάτω απ’ τα δοκάρια οι «πράσινοι»
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 16:46
SUPER LEAGUE

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη κάτω απ’ τα δοκάρια οι «πράσινοι»

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το ματς στη Λάρισα – Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη υποχρέωση στο γήπεδο της Λάρισας κόντρα στην ΑΕΛ. Με ανάγκη για τους τρεις βαθμούς και την επιστροφή στις νίκες στη Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκρυψε εκπλήξεις στα της ενδεκάδας, πέρα από τη θέση του τερματοφύλακα.

Εκεί ο Ισπανός εμπιστεύεται τον Κότσαρη, αφήνοντας τον Λαφόν που επέστρεψε από τραυματισμό και τον Ντραγκόφσκι στον πάγκο. Πέρα απ’ τον 28χρονο τερματοφύλακα, στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν εκπλήξεις.

Ο Καλάμπρια δεξιά στην άμυνα, ο Μλαντένοβιτς αριστερά, με τους Πάλμερ – Μπράουν και Τουμπά στόπερ. Σιώπης σε ρόλο αμυντικού μέσου, με τον Τσέριν δίπλα του και τον Μπακασέτα σε πιο δημιουργικό ρόλο. Τετέ και Ζαρουρί στα «φτερά», με τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

 G7kqurOWAAA9e-K.jpg



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Ρογκαβόπουλος: Σαν να πέταγε βότσαλα στη... θάλασσα
2 λεπτά πριν Ρογκαβόπουλος: Σαν να πέταγε βότσαλα στη... θάλασσα
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος
11 λεπτά πριν Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Πανιώνιος 110-66: One «Ρόγκα» Show στο Telekom Center με 40 πόντους
14 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Πανιώνιος 110-66: One «Ρόγκα» Show στο Telekom Center με 40 πόντους
AUTO MOTO
Formula 1: Έβαλε τα κλάματα ο Λάντο Νόρις και αγκάλιασε τη μητέρα του – «Σε αγαπάω μαμά»
38 λεπτά πριν Formula 1: Έβαλε τα κλάματα ο Λάντο Νόρις και αγκάλιασε τη μητέρα του – «Σε αγαπάω μαμά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved