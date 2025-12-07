Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ – Άρης: Sold out το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης | Η ώρα και το κανάλι
INTIME SPORTS
Οnsports team 07 Δεκεμβρίου 2025, 13:28
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – Άρης: Sold out το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης | Η ώρα και το κανάλι

Σε κατάμεστη Τούμπα θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Άρης, για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι με τον Άρη.

Τέσσερις μέρες μετά τη συνάντηση τους για το Κύπελλο Ελλάδας στο «Κλ. Βικελίδης», οι δύο ομάδες κοντράρονται στην Τούμπα για το πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να μη χάσουν επαφή με την κορυφή, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του, ο οποίος εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Από την άλλη οι «κίτρινοι» θέλουν να κάνουν ζημιά στον μεγάλο τους αντίπαλο και ταυτόχρονα να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει σημαντική ψυχολογική ώθηση, καθώς τους λείπει η αυτοπεποίθηση.

Το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (07/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πένθος στον Αστέρα Τρίπολης, «έφυγε» η σύζυγος του Ισιαγκά Σιλά
11 λεπτά πριν Πένθος στον Αστέρα Τρίπολης, «έφυγε» η σύζυγος του Ισιαγκά Σιλά
BASKET LEAGUE
Σάκοτα για Σίβλα: «Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής»
19 λεπτά πριν Σάκοτα για Σίβλα: «Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής»
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έκλεισε το… μάτι στις ομάδες της Euroleague | Οι απίθανοι αριθμοί του
34 λεπτά πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έκλεισε το… μάτι στις ομάδες της Euroleague | Οι απίθανοι αριθμοί του
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ο Σίλβα του έβαλε δύσκολα, αλλά ένα δεκάλεπτο του έφτασε!
1 ώρα πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ο Σίλβα του έβαλε δύσκολα, αλλά ένα δεκάλεπτο του έφτασε!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved