Super League: Όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ - Άρης, δύσκολη έξοδος για Παναθηναϊκό

Onsports Team

Ντέρμπι στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΛ – Υποδέχεται τον Ατρόμητο η ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός με τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ, πήρε «αέρα» πέντε βαθμών στην κορυφή της Super League. Μαζί και τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, καθώς ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Η 13η αγωνιστική όμως, έχει σημαντικά ματς να διεξάγονται σήμερα. Το… κυρίως πιάτο συγκεκριμένα, με ένα μεγάλο ντέρμπι να δεσπόζει.

Λίγες μέρες μετά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για το Κύπελλο, η «μάχη» μεταφέρεται στη Super League. Πηγαίνοντας από το «Κλ. Βικελίδης» στην Τούμπα. Εκεί ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη, σε ένα «καυτό» ματς όπως είναι όλες οι αναμετρήσεις των δύο μεγάλων αντιπάλων της πρωτεύουσας της Μακεδονίας.

Οι γηπεδούχοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να μη χάσουν επαφή με την κορυφή. Από την άλλη οι «κίτρινοι» θέλουν να κάνουν ζημιά στον μεγάλο τους αντίπαλο και ταυτόχρονα να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει σημαντική ψυχολογική ώθηση, καθώς τους λείπει η αυτοπεποίθηση.

Πέρα απ’ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη δοκιμασία στην έδρα της ΑΕΛ. Δύο ομάδες που «καίγονται» για τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους. Ο Μπενίτεθ έχει ξανά τον Λαφόν στη διάθεσή του και θέλει να δει την ομάδα του να επιστρέφει στις νίκες. Απ’ την άλλη ο σύλλογος της Λάρισας αναζητά ένα αποτέλεσμα αφετηρία ανόδου, καθώς έχει «βαλτώσει» στα χαμηλά της βαθμολογίας και στις κακές εμφανίσεις.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο της σερί, περιμένοντας και «δώρο» από τον Άρη για να κερδίσει βαθμολογική θέση. Την ώρα που οι Περιστεριώτες παραμένουν χαμηλά και ψάχνουν βαθμούς.

Στην Τρίπολη τέλος, ο Asteras Aktor υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Οι Αρκάδες θέλουν μια ακόμη νίκη που θα τους ανεβάσει ακόμη περισσότερο, κόντρα στην ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματος.

SUPER LEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – Λεβαδειακός Novasports 2

17:30 ΑΕΛ – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 34 (13αγ.)

2. Π.Α.Ο.Κ. 29

3. Α.Ε.Κ. 28

4. ΒΟΛΟΣ 22 (13αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 (11αγ.)

7. ΑΡΗΣ 16

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 16 (13αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

10. ASTERAS AKTOR 11

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

12. Ο.Φ.Η. 9

13. ΑΕΛ NOVIBET 7

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5