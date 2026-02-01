Παναθηναϊκός: Εύκολο «διπλό» στον Βόλο με εντυπωσιακή Οκοσούν

Οnsports Team

Με όπλο τον επιθετικό πλουραλισμό και την Τζουλιάνα Οκοσούν να δεσπόζει στη ρακέτα με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν… γηπεδούχος από τον Βόλο, επικρατώντας με 99-79 και συνεχίζει την καταδίωξη της πρωτιάς στην κανονική περίοδο.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έπαιξε σε υψηλό τέμπο, τόσο στο παρκέ όσο και στην εξέδρα, όπου οι φίλοι του «τριφυλλιού» δημιούργησαν ξανά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Με τη νίκη αυτή, οι «πράσινες» ανέβηκαν στο 14-1 και παραμένουν σταθερά στο κυνήγι της κορυφής.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από νωρίς, με την Ερντέμ να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής, ξεκουράζοντας βασικές παίκτριες που είχαν επιβαρυνθεί στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο ιδιαίτερα κρίσιμο ευρωπαϊκό ραντεβού με τη Μερσίν στο «T-Center» (5/2, 18:30), για την πρόκριση στους «8» του EuroCup.

Σε επίπεδο στατιστικών, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία, καταγράφοντας 32 ασίστ για μόλις 9 λάθη, ενώ μέτρησε και 9 κλεψίματα. Κυριάρχησε στα ριμπάουντ (47-31) και σούταρε με 45% από τα 6,75μ. (9/20).

Πρώτη σκόρερ η Οκοσούν, με σημαντική συνεισφορά και από τις Σεντόνα Πρινς (16π., 8 ριμπ.), Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου (15π., 3/4 τρίποντα), Ιωάννα Κριμίλη (11π.), Φιγιόντα Φιτζέραλντ (10π.) και Τζαελίν Μπράουν (10π., 12 ριμπ., 7 ασ.), επιβεβαιώνοντας το βάθος και την ισορροπία του ρόστερ.

Για τον Βόλο, ξεχώρισε η Κατέριον Τόμπσον με 22 πόντους, με τη Φρέγια Ουίρθ να προσθέτει 14 και τις Τέιλορ Μίνγκο και Τερίνγκ Μπατλ να ολοκληρώνουν το ματς με 11 πόντους η καθεμία.