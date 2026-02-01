GBL, Μαρούσι – Πανιώνιος 97-105: «Διπλό» σωτηρίας για τους «κυανέρυθρους»

INTIME SPORTS

Ο Πανιώνιος νίκησε 105-97 το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά και πανηγύρισε την τρίτη νίκη του στα τελευταία τέσσερα ματς, κάνοντας σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην GBL.

Νίκη που ισοδυναμεί με… μισή παραμονή πανηγύρισε ο Πανιώνιος στο Μαρούσι. Οι «κυανέρυθροι» έδειξαν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία, πήραν τις σωστές αποφάσεις στο φινάλε –σε αντίθεση με τους γηπεδούχους– και έφυγαν με ένα τεράστιο «διπλό» (97-105), που τους δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στη μάχη της σωτηρίας.

Η ομάδα του Μάρκοβιτς ανέβασε το ρεκόρ της στο 4-12 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, την ώρα που το Μαρούσι υποχώρησε στο 3-13 και πλέον βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η περιφερειακή γραμμή του «Ιστορικού». Ο Τόμασον πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 25 πόντους και 10/13 δίποντα, ενώ ο Μπράντον Τέιλορ επιβεβαίωσε την ποιότητά του με 22 πόντους και 8 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Νικολαΐδη, που έδωσε ενέργεια ερχόμενος από τον πάγκο (12π., 4 ριμπ., 4 ασ.), ενώ γεμάτο παιχνίδι έκανε και ο Κρούζερ με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την πλευρά του Αμαρουσίου, ο Κινγκ σημείωσε 21 πόντους, όμως στο φινάλε στάθηκε άτυχος χάνοντας δύο κρίσιμες βολές. Ο Πάπας πρόσθεσε επίσης 21 πόντους με εξαιρετικό ποσοστό από τα 6,75μ. (5/6 τρίποντα), ενώ ο Μέικον είχε πληθωρική παρουσία με 18 πόντους και 6 ασίστ, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Χριστινάκης, Μπακάλης

ΤΑ ΔΕΚAΛΕΠΤΑ: 29-26, 47-48, 76-76, 97-105.