Στίβος: Επιστροφή στη δράση για την Κατερίνα Στεφανίδη

Onsports Team

Μετά από 511 ημέρες μακριά από τους αγώνες, η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στα Millrose Games της Νέας Υόρκης.

Η πρωταθλήτρια του επί κοντώ, που από το 2002 αγωνιζόταν αδιάκοπα, επέστρεψε στους στίβους μετά την προσωρινή απουσία της λόγω μητρότητας.

Στην πρώτη της εμφάνιση μετά το διάλειμμα, η Στεφανίδη πέρασε με την πρώτη τα 4,10 μ., ενώ στα 4,20 μ. δεν κατάφερε να περάσει και κατέλαβε την έκτη θέση.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια, με χαρακτηριστικό αθλητικό εγωισμό και υψηλή θέληση, βλέπει αυτή την επιστροφή ως το πρώτο βήμα για νέες διακρίσεις στην καριέρα της. Σε δηλώσεις της στην ιστοσελίδα του Gold μίτινγκ, η Στεφανίδη ανέφερε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, θέτοντας τον στόχο για τη νέα σεζόν.

Η επιστροφή της Στεφανίδη στα στάδια αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον ελληνικό στίβο, καθώς η αθλήτρια επιστρέφει μετά από μακρά απουσία, φέρνοντας ξανά το ταλέντο και την εμπειρία της στο προσκήνιο.