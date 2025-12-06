Παναθηναϊκός: «Εν Αθήναις» συγκίνηση με το βλέμμα στο μέλλον

Onsports Team

Η νέα θεματική σειρά videos της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το νέο γήπεδο του Βοτανικού, με σύνδεση στο χθες, στο σήμερα και στο αύριο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε το πρώτο video της σειράς «Εν Αθήναις» όπως τιτλοφορείται. Εκεί θα υπάρχουν ξεχωριστά επεισόδια αναφορικά με το νέο γήπεδο της ομάδας στον Βοτανικό, συνδεδεμένα με το χθες, το σήμερα και φυσικά το αύριο του κλαμπ.

Στο πρώτο video που έχει τίτλο «Τα θεμέλια», πρωταγωνιστεί ο εμβληματικός, Αντώνης Αντωνιάδης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «πράσινη» ΠΑΕ:

Το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του, παίρνει «σάρκα και οστά».

Ξεδιπλώνoτας ανά φάση τα στάδια του κορυφαίου project, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε μία σειρά σχετικών θεματικών videos, τα οποία θα προβάλλονται από όλα τα κανάλια επικοινωνίας του συλλόγου.

Το «Εν Αθήναις», όπως τιτλοφορείται, στοχεύει να αναδείξει το μεγαλείο του σπουδαίου έργου, να οραματιστεί μαζί με τα εκατομμύρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού το μέλλον του συλλόγου όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του project, να «μιλήσει» στο συναίσθημα του κόσμου και στην ανατριχίλα που διαπερνά τον Παναθηναϊκό οργανισμό χάρη στην προσμονή της νέας εποχής που θα ανατείλει με την κατασκευή του γηπέδου.

Κάθε επεισόδιο θα διαρκεί περί τα τρία λεπτά και θα έχει μια ξεχωριστή θεματολογία, συνθέτοντας βήμα – βήμα όλα τα κομμάτια που ενωμένα διαμορφώνουν το τέλειο παζλ του σχήματος Παναθηναϊκός – Αθήνα – Ελλάδα – Ευρώπη. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τα πάντα: από τα θεμέλια έως το λαμπρό μέλλον και από τις μνήμες της «Λεωφόρου» μέχρι την ιστορικότητα του χώρου, όπου θα ανεγερθεί το καινούργιο σπίτι του Τριφυλλιού.

Το ταξίδι του «Εν Αθήναις» ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις χρονικές παρυφές της αποπεράτωσης του γηπέδου.

Στο πρώτο επεισόδιο, το οποίο τιτλοφορείται «Τα θεμέλια», ο Αντώνης Αντωνιάδης, εκ των κορυφαίων σκόρερ της ιστορίας του συλλόγου αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, μας… παίρνει από το χέρι με τον αφηγηματικό του λόγο, και μας οδηγεί από τη Λεωφόρο της δεκαετίας του ’60 στις κολόνες του νέου γηπέδου. Η συγκίνηση του Ψηλού είναι διάχυτη και αποτυπώνεται απόλυτα με τη φράση «Ανυπομονώ να με έχει ο Θεός καλά να το προλάβω»!

Καλή απόλαυση!