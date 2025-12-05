Ομάδες

Παναιτωλικός: Κατέθεσε προσφυγή ο Λιάβας
Οnsports Τeam 05 Δεκεμβρίου 2025, 14:24
Ο Γιώργος Λιάβας κατέθεσε προσφυγή κατά του Παναιτωλικού στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.

Προσφυγή κατά του Παναιτωλικού κατέθεσε ο Γιώργος Λιάβας  στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, διεκδικώντας την εξόφληση οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το πρόσωπό του

Η προσφυγή αφορά δεδουλευμένα ή πριμ που, σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή, δεν έχουν καταβληθεί, με την οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές να παραμένει ανοιχτή από την περίοδο πριν τη μετακίνησή του στη Ρίο Άβε.

Από την πλευρά της ομάδας του Παναιτωλικού δεν υπάρχει, προς το παρόν, καμία αντίδραση και μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια προσέγγιση προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή ή αν η διαφωνία των δύο πλευρών λυθεί οριστικά στα δικαστήρια.



