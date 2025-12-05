«Εμφύλιος» στην Παρτίζαν: Η αποθέωση Ζοτς, οι αποδοκιμασίες και η αντίδραση του Ουάσινγκτον - Βίντεο

EPA

Οnsports Τeam

Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν έχει φέρει έναν πρωτοφανή διχασμό στον σύλλογο, με τον κόσμο να τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μάλιστα, στο χθεσινό παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο, όχι μόνο δεν στήριξαν με τον γνωστό παθιασμένο τους τρόπο την ομάδα, αλλά αποδοκίμαζαν σε κάθε ευκαιρία τους παίκτες και κυρίως τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Το... παράδοξο είναι πως αυτοί ήταν και οι δύο κορυφαίοι παίκτες της Παρτίζαν, στη νίκη με 92-85. O Τζόουνς είχε 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο δεύτερος τελείωσε το ματς με 22 πόντους και 6 ασίστ.

Ο «εμφύλιος» συνεχίστηκε και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Οι παίκτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από τον κόσμο, ο οποίος φώναζε ρυθμικά το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον εμφανίστηκε εκνευρισμένος κι έκανε κίνηση να φύγει, με τον Μαρίνκοβιτς να τον επαναφέρει στη θέση του και να του φωνάζει «μείνε εδώ», πριν αποχωρήσουν τελικά όλοι προς τα αποδυτήρια.

Το συγκεκριμένο βίντεο έχει γίνει viral στη Σερβία, με τους οπαδούς της Παρτίζαν να είναι έξαλλοι με την αντίδραση του Αμερικανού παίκτη και κανείς πλέον δεν ξέρει με ποιον τρόπο θα ηρεμήσει η κατάσταση.