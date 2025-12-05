Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Premier League: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Τζίμα
Οnsports Τeam 05 Δεκεμβρίου 2025, 15:01
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Τζίμα

Ασχημα είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα και το χρονικό διάστημα της απουσίας του.

Ο 19χρονος Ελληνας επιθετικός της Μπράιτον τραυματίστηκε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Αστον Βίλα (3/12), στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα της ομάδας του στην Premier League και αντικαταστάθηκε στο 24ο λεπτό.

Ο τεχνικός των «γλάρων», Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Γουέστ Χαμ ρωτήθηκε για τον Τζίμα και η απάντηση του δεν άφησε περιθώρια αισιοδοξίας:

«Ο τραυματισμός του χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, θα κάνει κι άλλες εξετάσεις, αλλά φαίνεται σοβαρός. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες. Δεν ξέρω για πόσο ακριβώς, αλλά θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Γερμανός κόουτς της αγγλικής ομάδας.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κύπελλο Ελλάδας: Στις 17 Δεκεμβρίου τα τρία τελευταία ματς της League Phase
7 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Στις 17 Δεκεμβρίου τα τρία τελευταία ματς της League Phase
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Η ΚΑΕ αποκλείστηκε από τα κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης ΠΡΙΝ υπογραφεί η σύμβαση»
38 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Η ΚΑΕ αποκλείστηκε από τα κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης ΠΡΙΝ υπογραφεί η σύμβαση»
EUROLEAGUE
Αρμάνι Μιλάνο: «Μόνο στη θύρα των φιλοξενούμενων εισιτήρια σε Έλληνες για το ματς με Παναθηναϊκό»
47 λεπτά πριν Αρμάνι Μιλάνο: «Μόνο στη θύρα των φιλοξενούμενων εισιτήρια σε Έλληνες για το ματς με Παναθηναϊκό»
STORIES
O Γιώργος Παπαγεωργίου στο Game Time στέλνει διπλά χαμόγελα στα παιδιά με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ
56 λεπτά πριν O Γιώργος Παπαγεωργίου στο Game Time στέλνει διπλά χαμόγελα στα παιδιά με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved