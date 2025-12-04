Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ – Άρης: Αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι κάνει ο Κωνσταντέλιας
INTIME SPORTS
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 21:13
SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ – Άρης: Αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι κάνει ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε μέρος της προπόνησης την Πέμπτη (04/12) και «τρέχει» για να προλάβει το ΠΑΟΚ – Άρης, για τη 13η αγωνιστική της Super League.

ΠΑΟΚ και Άρης συναντιούνται και πάλι, μόλις τρεις ημέρες μετά το ματς Κυπέλλου, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας απουσίασε στο ντέρμπι του «Κλ. Βικελίδης», αλλά κάνει αγώνα δρόμου για να βρεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το κυριακάτικο στην Τούμπα.

Ο 22χρονος επιθετικός χαφ έκανε μέρος της κανονικής προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια ώστε να είναι έτοιμος. Εκτός αναμένεται είναι ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος και την Πέμπτη (04/12) υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Να θυμίσουμε ότι ο Λουτσέσκου έχει και πάλι στη διάθεση του τον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος απουσίασε από τον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη, λόγω τιμωρίας.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: «Στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι μόνο η αρχή» - Ο Καραργύρης μίλησε για το ντεμπούτο του
14 λεπτά πριν ΑΕΚ: «Στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι μόνο η αρχή» - Ο Καραργύρης μίλησε για το ντεμπούτο του
ΣΠΟΡ
Πόλο: Νίκησε στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός, «ζωντανός» για πρόκριση
24 λεπτά πριν Πόλο: Νίκησε στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός, «ζωντανός» για πρόκριση
EUROLEAGUE
Απίστευτα σκηνικά στο Βελιγράδι – Αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες της Παρτίζαν
37 λεπτά πριν Απίστευτα σκηνικά στο Βελιγράδι – Αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες της Παρτίζαν
EUROLEAGUE
Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»
1 ώρα πριν Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved