Παναθηναϊκός: Χάνει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο Ντέσερς
Οnsports Τeam 02 Δεκεμβρίου 2025, 09:41
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Χάνει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο Ντέσερς

Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Νιγηρίας, για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και δε θα είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Στις 21 Δεκεμβρίου.  

Ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να αγωνίζεται χωρίς τον Σίριλ Ντέσερς για περίπου δύο μήνες, λόγω του τραυματισμού του και λίγο μετά την επιστροφή του είναι και πάλι αναγκασμένος να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του.

Ο Νιγηριανός επιθετικός κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στις 15 Δεκεμβρίου θα πρέπει να ενσωματωθεί στην αποστολή για την προετοιμασία εν όψει της διοργάνωσης που θα γίνει στο Μαρόκο. Η Νιγηρία βρίσκεται στον τρίτο όμιλο του τουρνουά και θα αντιμετωπίσει  την Τανζανία στις 23/12, την Τυνησία στις 27/12 και την Ουγκάντα στις 30/12.

Κάτι που σημαίνει ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δε θα μπορεί να συμπεριλάβει στα πλάνα του τον έμπειρο φορ για το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, στις 21 Δεκεμβρίου.

Ο Ντέσερς δεν αποτελεί τη μοναδική απώλεια για τους «πράσινους» λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς από την ομάδα αναμένεται να απουσιάσει και ο Αλμπάν Λαφόν ο οποίος θα βρίσκεται στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού.



