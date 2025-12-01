ΟΦΗ: Εκτός και ο Σαλσέδο με Ολυμπιακό

Οnsports Τeam

Στον αγώνα του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Χρήστος Κόντης δε μπορεί να υπολογίζει και τον Έντι Σαλσέδο, εκτός από τον Γιάννη Αποστολάκη.

Μια ακόμα πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει μπροστά της η ομάδα του ΟΦΗ, η οποία προσπαθεί να βρει τα... πατήματά της μετά την εντός έδρας ήττα από τον Βόλο.

Ο ΟΦΗ το Σάββατο αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο Χρήστος Κόντης δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Έντι Σαλσέδο καθώς δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του.

Ο Ιταλός επιθετικός συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στον αγώνα με τον Βόλο και οι Κρητικοί αποφάσισαν να εκτίσει την τιμωρία του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στο ίδιο παιχνίδι είναι δηλωμένος να εκτίσει τιμωρία και ο Αποστολάκης.