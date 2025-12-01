Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΟΦΗ: Εκτός και ο Σαλσέδο με Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 01 Δεκεμβρίου 2025, 13:41
SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Εκτός και ο Σαλσέδο με Ολυμπιακό

Στον αγώνα του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Χρήστος Κόντης δε μπορεί να υπολογίζει και τον Έντι Σαλσέδο, εκτός από τον Γιάννη Αποστολάκη.

Μια ακόμα πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει μπροστά της η ομάδα του ΟΦΗ, η οποία προσπαθεί να βρει τα... πατήματά της μετά την εντός έδρας ήττα από τον Βόλο. 

Ο ΟΦΗ το Σάββατο αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο Χρήστος Κόντης δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Έντι Σαλσέδο καθώς δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του. 

Ο Ιταλός επιθετικός συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στον αγώνα με τον Βόλο και οι Κρητικοί αποφάσισαν να εκτίσει την τιμωρία του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.  

Στο ίδιο παιχνίδι είναι δηλωμένος να εκτίσει τιμωρία και ο Αποστολάκης. 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η όμορφη κίνηση του Ρότα, έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο του «τριφυλλιού»
3 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η όμορφη κίνηση του Ρότα, έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο του «τριφυλλιού»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Σήμερα στον αέρα τα εισιτήρια για την Κηφισιά
9 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Σήμερα στον αέρα τα εισιτήρια για την Κηφισιά
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Ο «αποκλεισμός» της Μπόντο και το εμπόδιο της Σαχτάρ για το επόμενο Champions League
17 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Ο «αποκλεισμός» της Μπόντο και το εμπόδιο της Σαχτάρ για το επόμενο Champions League
EUROLEAGUE
Παρτιζάν: Τέλος και οι συνεργάτες του Ομπράντοβιτς
40 λεπτά πριν Παρτιζάν: Τέλος και οι συνεργάτες του Ομπράντοβιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί