Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παρτιζάν: Τέλος και οι συνεργάτες του Ομπράντοβιτς
Οnsports Τeam 01 Δεκεμβρίου 2025, 13:52
EUROLEAGUE / Παρτιζάν

Παρτιζάν: Τέλος και οι συνεργάτες του Ομπράντοβιτς

Η ομάδα του Βελιγραδίου με νέα ανακοίνωσή της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με το επιτελείο του Σέρβου τεχνικού.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν, με τις δύο πλευρές παρά τις προσπάθειες που έγιναν τις τελευταίες ώρες να μη βρίσκουν λύση και να μην πορεύονται πλέον μαζί.

Ο Σέρβος τεχνικός αποχώρησε από την Παρτιζάν, σε μία κατάσταση που έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, με τους συνεργάτες του να αποτελούν κι αυτοί παρελθόν από τη σερβική ομάδα.

Βλαντιμίρ Άντροιτς και Γιόσεπ Μαρίγια Ισκιέρντο αποχώρησαν με τη σειρά τους από την Παρτιζάν μετά την απομάκρυνση του Ομπράντοβιτς, με τον δεύτερο να είναι το δεξί χέρι του Ζοτς στον πάγκο της σερβικής ομάδας και τους δύο τους να είναι μαζί και στη Φενέρμπαχτσε.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Σέρβικα ΜΜΕ: «Αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς ο Τρινκιέρι»

Σέρβικα ΜΜΕ: «Αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς ο Τρινκιέρι»
EUROLEAGUE

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς είχε μιλήσει για παραίτηση πριν πάμε στην Αθήνα»

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς είχε μιλήσει για παραίτηση πριν πάμε στην Αθήνα»

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η όμορφη κίνηση του Ρότα, έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο του «τριφυλλιού»
3 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η όμορφη κίνηση του Ρότα, έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο του «τριφυλλιού»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Σήμερα στον αέρα τα εισιτήρια για την Κηφισιά
9 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Σήμερα στον αέρα τα εισιτήρια για την Κηφισιά
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Ο «αποκλεισμός» της Μπόντο και το εμπόδιο της Σαχτάρ για το επόμενο Champions League
17 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Ο «αποκλεισμός» της Μπόντο και το εμπόδιο της Σαχτάρ για το επόμενο Champions League
EUROLEAGUE
Παρτιζάν: Τέλος και οι συνεργάτες του Ομπράντοβιτς
40 λεπτά πριν Παρτιζάν: Τέλος και οι συνεργάτες του Ομπράντοβιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί