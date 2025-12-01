Παρτιζάν: Τέλος και οι συνεργάτες του Ομπράντοβιτς

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Βελιγραδίου με νέα ανακοίνωσή της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με το επιτελείο του Σέρβου τεχνικού.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν, με τις δύο πλευρές παρά τις προσπάθειες που έγιναν τις τελευταίες ώρες να μη βρίσκουν λύση και να μην πορεύονται πλέον μαζί.

Ο Σέρβος τεχνικός αποχώρησε από την Παρτιζάν, σε μία κατάσταση που έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, με τους συνεργάτες του να αποτελούν κι αυτοί παρελθόν από τη σερβική ομάδα.

Βλαντιμίρ Άντροιτς και Γιόσεπ Μαρίγια Ισκιέρντο αποχώρησαν με τη σειρά τους από την Παρτιζάν μετά την απομάκρυνση του Ομπράντοβιτς, με τον δεύτερο να είναι το δεξί χέρι του Ζοτς στον πάγκο της σερβικής ομάδας και τους δύο τους να είναι μαζί και στη Φενέρμπαχτσε.