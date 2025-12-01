Ομάδες

Σέρβικα ΜΜΕ: «Αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς ο Τρινκιέρι»
Οnsports Τeam 01 Δεκεμβρίου 2025, 13:18
EUROLEAGUE

Σέρβικα ΜΜΕ: «Αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς ο Τρινκιέρι»

Μετά το οριστικό τέλος της συνεργασίας της Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τα ρεπορτάζ στο Βελιγράδι θέλουν τον Ιταλό τεχνικό να είναι μια ανάσα από τον πάγκο της ομάδας.

Οι φήμες και οι πληροφορίες αναφορικά με τον προπονητή που θα πάρει τη θέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν δίνουν και παίρνουν τις τελευταίες ώρες στη Σερβία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Kurir», ο Αντρέα Τρινκιέρι αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής της Παρτίζαν, μετά το οριστικό τέλος της ομάδας της Παρτιζάν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι Σέρβοι, σύμφωνα με πληροφορίες τους, θεωρούν πως ο Τρινκιέρι θα διαδεχθεί τον Ομπράντοβιτς, επιστρέφοντας στην Παρτίζαν από την οποία πέρασε τη διετία 2018-2020.

Μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως υπήρξε προσέγγιση τις προηγούμενες ημέρες, όμως ο Τρινκιέρι ήταν διστακτικός, προτού ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την παραίτηση του Ομπράντοβιτς. Πλέον, αυτό το εμπόδιο δεν υπάρχει και η «Kurir» τονίζει πως απομένουν οι τελικές συμφωνίες, με τον Ιταλό εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να αναλαμβάνει την Παρτίζαν.



