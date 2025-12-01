Ομάδες

Εντυπωσιακό βίντεο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο: Εκατοντάδες βεγγαλικά φώτισαν την πόλη για την Φλαμένγκο
Onsports Team 01 Δεκεμβρίου 2025, 13:27
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Φλαμένγκο

Εντυπωσιακό βίντεο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο: Εκατοντάδες βεγγαλικά φώτισαν την πόλη για την Φλαμένγκο

Η Φλαμένγκο κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της στο Copa Libertadores

Στην κορυφή της Λατινικής Αμερικής επέστρεψε μετά από τέσσερα χρόνια η Φλαμένγκο καθώς κέρδισε την Παλμέιρας και κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της στο Copa Libertadores.

Μετά την στέψη της ομάδας της Λατινικής Αμερικής ως πρωταθλήτρια ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί που διήρηκησαν έως τις πρώτες πρωινές ώρες

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από πανηγυρισμούς φιλάθλων της ομάδας ενώ ξεχώρισε ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει το Ρίο ντε Τζανέριο να φωτίζεται από εκατοντάδες βεγγαλικά που έπεσαν για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Ρίο ντε Τζανέιρο χθες το βράδυ, όταν η Φλαμένγκο κέρδισε το Κόπα Λιμπερταδόρες. Η Φλαμένγκο έχει το μεγαλύτερο αριθμό οπαδών στον κόσμο του ποδοσφαίρου.Αυτό είναι τρελό! Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», αναφέρει το σχόλιο που συνόδευε το εντυπωσιακό βίντεο:



