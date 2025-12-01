Τέλος ο Λιμνιάτης από τον Προμηθέα -Κοντά ο Σεγκούρα

Οnsports Τeam

Ο Προηθέας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιμνιάτη, με τις πληροφορίες να θέλουν τον Κούρο Σεγκούρα να ετοιμάζει βαλίτσες για Πάτρα.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον Προμηθέα, με τον Κούρο Σεγκούρα να αναμένεται να τον αντικαταστήσει.

Ο Έλληνας τεχνικός δε μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα να είναι στους... στόχους που ήθελε τη δεχομένη χρονική στιγμή και έτσι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να δώσουν πρόωρο τέλος στη συνεργασία τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν η διοίκηση της ομάδας της Πάτρας έχει κάνει την προεργασία της για τον νέο προπονητή, με τον Κούρο Σεγκούρα να μοιάζει ως το πρώτο φαβορί για να πάρει τη θέση του Έλληνα τεχνικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Λιμνιάτη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του.