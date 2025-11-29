Super League: Άρης, ΑΕΛ ψάχνουν νίκη «ανάσα» | Με τρία ματς το «ορεκτικό» πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΛ στο «Κλ. Βικελίδης», με τις δύο ομάδες να θέλουν να βάλουν τέλος στον… κατήφορό τους στη Super League – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11).

Με τρεις αγώνες ανοίγει η αυλαία της 12ης αγωνιστικής, όπου ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή (30/11).

Τη νίκη «ανάσα» που θα τους επιστρέψει να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα ψάχνουν Άρης κι ΑΕΛ. Οι «κίτρινοι», μετά την ήττα από την ΑΕΚ, συμπλήρωσαν εφτά αγώνες δίχως νίκη και ψάχνουν αγωνιστική ανάταση, πριν τα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Από την άλλη, οι «βυσσινί» έχουν τρεις σερί ήττες (με 1-7 τέρματα), με αποτέλεσμα να «κατρακυλήσουν» στην προτελευταία θέση.

Πιο κάτω είναι μόνο ο Πανσερραϊκός που πηγαίνει στη Νεάπολη για το ματς με την Κηφισιά. Τα «λιοντάρια» το πάλεψαν με τον Ζεράρ Σαραγόσα στον πάγκο αλλά ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό (0-3), τη στιγμή που η Κηφισιά, ενισχυμένη με επιστροφές έξι παικτών και του Σεμπάστιαν Λέτο, έρχεται από δύο διαδοχικές ήττες σε δύσκολα παιχνίδια (1-3 από τον Ολυμπιακό και 3-0 από τον ΠΑΟΚ).

Ο ΟΦΗ, έχοντας ανασάνει βαθμολογικά, χάρη στη νίκη με 2-1 στη Λάρισα, φιλοξενεί τον Βόλο που ευελπιστεί να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη χρειάζεται κι άλλους βαθμούς για να ηρεμήσει, τη στιγμή που οι Θεσσαλοί θέλουν να μείνουν κοντά στην τετράδα, μετά την εντός έδρας ήττα από τον Λεβαδειακό (1-2).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (29/11) στη Super League:

17:30 ΟΦΗ – Βόλος ΝΠΣ (CosmoteSport2HD)

19:30 Άρης – ΑΕΛ (Novasports Prime)

19:30 Κηφισιά – Πανσερραϊκός (CosmoteSport1HD)

