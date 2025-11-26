Παναθηναϊκός: Παρουσιάζονται Κορόνα και Κοτσόλης

Οnsports Τeam

Την Παρασκευή η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει στους εκπροσώπους του Τύπου τους Στέφανο Κοτσόλη και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού και ο νέος αθλητικός διευθυντής του συλλόγου θα παρουσιαστούν την Παρασκευή (28/11) στις 17:00 σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ.

Το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε πολλές και σημαντικές αλλαγές τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό κομμάτι, με την ΠΑΕ να πορχωράει στην παρουσίαση των δύο ανθρώπων που θα παίξεουν καταλυτικό ρόλο στις επόμενες κινήσεις της ομάδας.

Κοτσόλης και Κορόνα θα παρουσιαστούν την Πέμπτη το απόγευμα μιλώντας για το ποδοσφαιρικό πλάνο τους και το πώς θα κινηθεί ο σύλλογος από εδώ και πέρα.