ΕΣΡ: Πρόστιμο στον Τσουκαλά για τις ύβρεις σε Εργκίν και Σαρπ Αταμάν

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τιμώρησε με συνολικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ τον Τάκη Τσουκαλά για την αήθη επίθεση που εξαπέλυσε από την διαδικτυακή του εκπομπή στον προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά και τον γιο του.

Έστω και καθυστερήμενα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έδρασε και τιμώρησε τον Τάκη Τσουκαλά για τα όσα τραγικά είπε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή που διατηρεί στο διαδίκτυο.

Ο τηλεοπτικός οπαδός έβαλε κατά του Εργκίν Αταμάν και του γιου του Σαρπ, χρησιμοποιώντας πολύ σκληρούς και προβλητικούς χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν πέρασαν απαρατήρητοι από το ΕΣΡ, το οποίο και τον τιμώρησε με πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Ουσιατικά πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ το καθένα.

Ένα για «προσβολή της ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης των ανηλίκων» και ένα για «υποκίνηση βίας και μίσους κατά προσώπων και ομάδων προσώπων βάσει της φυλής και της εθνικής και εθνοτικής καταγωγής τους».

Ο λόγος ήταν οι χυδαίες ύβρεις που εξαπέλυσε ο Τάκης Τσουκαλάς, σε εκπομπή του που μεταδόθηκε στις 31 Ιανουαρίου, κατά του προπονητή του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, του ανήλικου γιού του, Σαρπ Αταμάν, και γενικότερα των τούρκων.

Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, όμως, δεν αποδέχθηκε την απολογία του Τάκη Τσουκαλά, δηλώνοντας ότι παρόλο που το περιεχόμενο της εκπομπής αυτής ήταν «ακραίως βωμολοχικό», αυτή αναρτήθηκε κανονικά στο κανάλι του εκθέτοντας το ανήλικο κοινό σε ύβρεις κατά ανηλίκων και κήρυγμα μίσους εναντίον κάθε προσώπου τουρκικής υπηκοότητας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τάκης Τσουκαλάς και η εκπομπή του απασχολούν το ΕΣΡ, καθώς κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο παρελθόν όπου είχε επιτεθεί με προσβλητικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και σε μια ακόμα περίπτωση που ο οπαδός του Ολυμπιακού είχε επιτεθεί λεκτικώς σε οπαδούς του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με ένα ακόμα πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ.