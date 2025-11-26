Μπρινιόλι: «Γνωρίζουμε τη δύναμη της Φιορεντίνα»

Οnsports Τeam

Για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα μίλησε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στο Tuttomercatoweb, δίνοντας τη δική του οπτική για τη σπουδαία αναμέτρηση.

«Όπως πάντα, μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά είναι σίγουρα αδιανόητο ότι το δύσκολο ξεκίνημα της Φιορεντίνα στο πρώτο μισό της σεζόν θα μας κάνει να πιστέψουμε ότι κάτι θα αλλάξει για τον αυριανό αγώνα. Γνωρίζουμε τη δύναμη της Φιορεντίνα και ξέρουμε ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, στοχεύουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δημιουργήσουμε προβλήματα στους Βιόλα», ανέφερε αρχικά.

Για τους παίκτες της ΑΕΚ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά: «Στο σημερινό ποδόσφαιρο, με δύο ή τρεις εξαιρέσεις, κανένας παίκτης δεν κάνει τη διαφορά. Ωστόσο, έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος στην περιοχή του πέναλτι είναι κάποιος που ξέρει πώς να βάζει την μπάλα μέσα, συνηθισμένος σε ορισμένους αγώνες υψηλού επιπέδου».