Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας «καθάρισε» για όλους

Λίγη ώρα μετά την τρομερή εμφάνισή του κόντρα στην Παρτιζάν, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε επική συνομιλία με τον Εργκίν Αταμάν, με τον Έλληνα παίκτη να «φτιάχνει» ακόμα περισσότερο τους συμπαίκτες του.

Λίγη ώρα μετά τα μπασκετικά όργια πάνω στο glass floor του Telekom Center Athens ο Κώστας Σλούκας συνέχισε να... φτιάχνει τους συμπαίκτες του και να "καθαρίζει" ένα ακόμα θέμα που απασοχλούσε εντόνως τον ίδιο και τους συμπαίκτες του.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είπε πολλά για το ματς με την Παρτιζάν στα αποδυτήρια προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού καθώς ήξερε καλά τι είχαν στο μυαλό τους.

«Συγχαρητήρια. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι, διότι γνωρίζω δεν είναι αυτό που σας ενδιαφέρει αυτή την στιγμή. Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες ρεπό θέλετε;», είπε απευθυνόμενος στον Σλούκα.

Με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» να στέκεται ηγέτης κι εκεί, λέγοντας: «Την Κυριακή ατομική προπόνηση. Τη Δευτέρα κανονική προπόνηση».

Όπερ κι εγένετο, με τον Αταμάν να δίνει 4 μέρες άδειας στους «πράσινους», «Οκ. Ατομική προπόνηση την Κυριακή, ομαδική τη Δευτέρα».