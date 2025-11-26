ΑΕΚ: Ετοιμάζει κλήση σε Πήλιο η Εθνική Αλβανίας

Onsports Team

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην LiveSport, η Εθνική Αλβανίας εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του μπακ της ΑΕΚ, με το ενδεχόμενο κλήσης του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας να θεωρείται πλέον εξαιρετικά πιθανό.

Ο λόγος που ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή του διεθνούς με τις μικρές εθνικές της Ελλάδας αριστερού μπακ στην Αλβανία, είναι το γεγονός ότι οι γονείς του έχουν γεννηθεί εκεί, κάτι που του δίνει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει την αλβανική εθνική ομάδα.

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη κρούση που δέχεται ο Πήλιος από την Αλβανία, καθώς είχε υπάρξει ενδιαφέρον και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πλέον, όλα δείχνουν πως ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Σιλβίνιο, τον έχει στη λίστα του για τα επερχόμενα μπαράζ πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πορεία του Πήλιου με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ιθυνόντων της αλβανικής Ομοσπονδίας και δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να τον δούμε να φορά τα χρώματα της Εθνικής Αλβανίας σε μία από τις σημαντικότερες φάσεις της διοργάνωσης.