ΑΕΚ: Στη Φλωρεντία με στόχο το διπλό
Οnsports Τeam 26 Νοεμβρίου 2025, 10:45
CONFERENCE LEAGUE

ΑΕΚ: Στη Φλωρεντία με στόχο το διπλό

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί για την ιταλική πόλη και την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της Φιορεντίνα. 

Με στόχο τη νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League αναχώρησε η αποστολή της ΑΕΚ για τη Φλωρεντία. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (27/11, 22:00) τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», για την 4η αγωνιστική της League Phase. 

Η αποστολή των «κιτρινόμαυρων» ξεκίνησε το πρωί το ταξίδι της με τον προπονητή της ΑΕΚ να έχει καταστρώσει τα πλάνα του για το αυριανό παιχνίδι τη στιγμή που άπαντες στο «στρατόπεδο» της ομάδας γνωρίζουν πως αυτό είναι το ματς που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα σε ψυχολογικό και αγωνιστικό επίπεδο και μάλιστα λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

aek anax428



