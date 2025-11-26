ΑΕΚ: Στη Φλωρεντία με στόχο το διπλό

Οnsports Τeam

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί για την ιταλική πόλη και την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της Φιορεντίνα.

Με στόχο τη νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League αναχώρησε η αποστολή της ΑΕΚ για τη Φλωρεντία. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (27/11, 22:00) τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», για την 4η αγωνιστική της League Phase.