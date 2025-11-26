Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γερμανός Σρέντερ «σφυρίζει» το μεγάλο ντέρμπι
Οnsports Τeam 26 Νοεμβρίου 2025, 10:30
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γερμανός Σρέντερ «σφυρίζει» το μεγάλο ντέρμπι

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς του Σαββατοκύριακου και στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα βρίσκεται ο Ρόμπερτ Σρέντερ. 

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ρόμπερτ Σρέντερ, από τη δεύτερη κατηγορία της UEFA να επιλέγεται από την ΚΕΔ για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Είναι η δεύτερη φορά που θα σφυρίξει στην Ελλάδα ο 40χρονος Γερμανός ρέφερι, καθώς πριν 1,5 χρόνο είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3-2 στα πλέι οφ. 

Παρατηρητής στο ντέρμπι θα είναι ο Στεφάν Λανουά.

Από εκεί και πέρα στο Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος και στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός ο Τσακαλίδης, με τον Πολυχρόνη στο Άρης-Λάρισα. 



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Το «Γ. Καραϊσκάκης» βάζει τα… καλά του για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
10 λεπτά πριν Champions League: Το «Γ. Καραϊσκάκης» βάζει τα… καλά του για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
CONFERENCE LEAGUE
Μπρινιόλι: «Γνωρίζουμε τη δύναμη της Φιορεντίνα»
15 λεπτά πριν Μπρινιόλι: «Γνωρίζουμε τη δύναμη της Φιορεντίνα»
BET
Ο αγώνας του Ολυμπιακού με Ρεάλ με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
31 λεπτά πριν Ο αγώνας του Ολυμπιακού με Ρεάλ με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας «καθάρισε» για όλους
40 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας «καθάρισε» για όλους
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved