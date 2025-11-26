Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γερμανός Σρέντερ «σφυρίζει» το μεγάλο ντέρμπι

Οnsports Τeam

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς του Σαββατοκύριακου και στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα βρίσκεται ο Ρόμπερτ Σρέντερ.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ρόμπερτ Σρέντερ, από τη δεύτερη κατηγορία της UEFA να επιλέγεται από την ΚΕΔ για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Είναι η δεύτερη φορά που θα σφυρίξει στην Ελλάδα ο 40χρονος Γερμανός ρέφερι, καθώς πριν 1,5 χρόνο είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3-2 στα πλέι οφ.

Παρατηρητής στο ντέρμπι θα είναι ο Στεφάν Λανουά.

Από εκεί και πέρα στο Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος και στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός ο Τσακαλίδης, με τον Πολυχρόνη στο Άρης-Λάρισα.