Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στις 20:30 στη Belgrade Arena απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.
Μοναδικό ζητούμενο για τους Πειραιώτες είναι η νίκη που θα τους διατηρήσει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν σε ένα… φιλικό περιβάλλον, λόγω των σχέσεων των δύο συλλόγων.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις σημαντικές απουσίες. Οι τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ έμειναν στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία τους, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Στον αντίποδα, ο Σάσα Ομπράντοβιτς βλέπει σχεδόν όλους τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Νταβίντοβατς, που δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα απουσιάσει από το ματς του Βελιγραδίου.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής:
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
- Ντουμπάι – Παρί 90-89
- Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75
- Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67
- Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν 91-69
- Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 20:30 Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports4
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports5
Η βαθμολογία
- Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
- Παναθηναϊκός 9-4
- Ερυθρός Αστέρας 8-4
- Ολυμπιακός 8-4
- Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
- Φενερμπαχτσέ 8-5
- Βαλένθια 8-5
- Μπαρτσελόνα 7-5
- Μονακό 7-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Αρμάνι Μιλάνο 6-6
- Βίρτους Μπολόνια 6-7
- Ντουμπάι 6-7
- Αναντολού Εφές 5-7
- Παρί 5-8
- Μπάγερν Μονάχου 5-8
- Παρτιζάν 4-9
- Μπασκόνια 4-9
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
- Βιλερμπάν 3-9