Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα
Onsports Team 26 Νοεμβρίου 2025, 10:08
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας / Ολυμπιακός

Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στις 20:30 στη Belgrade Arena απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Μοναδικό ζητούμενο για τους Πειραιώτες είναι η νίκη που θα τους διατηρήσει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν σε ένα… φιλικό περιβάλλον, λόγω των σχέσεων των δύο συλλόγων.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις σημαντικές απουσίες. Οι τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ έμειναν στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία τους, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Στον αντίποδα, ο Σάσα Ομπράντοβιτς βλέπει σχεδόν όλους τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Νταβίντοβατς, που δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα απουσιάσει από το ματς του Βελιγραδίου.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

  • Ντουμπάι – Παρί 90-89
  • Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75
  • Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν 91-69
  • Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

  • 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
  • 20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 20:30 Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports4
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports5

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
  2. Παναθηναϊκός 9-4
  3. Ερυθρός Αστέρας 8-4
  4. Ολυμπιακός 8-4
  5. Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
  6. Φενερμπαχτσέ 8-5
  7. Βαλένθια 8-5
  8. Μπαρτσελόνα 7-5
  9. Μονακό 7-5
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
  11. Αρμάνι Μιλάνο 6-6
  12. Βίρτους Μπολόνια 6-7
  13. Ντουμπάι 6-7
  14. Αναντολού Εφές 5-7
  15. Παρί 5-8
  16. Μπάγερν Μονάχου 5-8
  17. Παρτιζάν 4-9
  18. Μπασκόνια 4-9
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
  20. Βιλερμπάν 3-9



