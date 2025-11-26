Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) στις 20:30 στη Belgrade Arena απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Μοναδικό ζητούμενο για τους Πειραιώτες είναι η νίκη που θα τους διατηρήσει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν σε ένα… φιλικό περιβάλλον, λόγω των σχέσεων των δύο συλλόγων.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει σε τρεις σημαντικές απουσίες. Οι τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα και Σακίλ ΜακΚίσικ έμειναν στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία τους, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Στον αντίποδα, ο Σάσα Ομπράντοβιτς βλέπει σχεδόν όλους τους παίκτες του ετοιμοπόλεμους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Νταβίντοβατς, που δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και θα απουσιάσει από το ματς του Βελιγραδίου.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Ντουμπάι – Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75

Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν 91-69

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime

20:30 Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports4

21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports5

Η βαθμολογία