Βόλεϊ Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι με τον Πανιώνιο και συνεχίζει αήττητος

Οι «πράσινες» επικράτησαν 3-2 σετ της ομάδας της Νέας Σμύρνης και διατήρησαν το αήττητο και την κορυφή – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Ντέρμπι για την Volley League γυναικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανιώνιο στο Μετς. Οι «πράσινες» όπως είχαν κάνει και στην έδρα της ομάδας της Νέας Σμύρνης, επικράτησαν με 3-2 σετ μετά από συγκλονιστικό ματς και διατήρησαν το αήττητο και την κορυφή.

Οι «πράσινες» πήραν σχετικά εύκολα τα δύο πρώτα σετ (25-16 και 25-21), αλλά η άνοδος της Ραχίμοβα άλλαξε τα δεδομένα και οι «κυανέρυθρες» πήγαν το συγκλονιστικό τρίτο σετ με 28-26, αφού είχαν προηγηθεί 24-19 και ο Παναθηναϊκός έφτασε σε σετ μπολ (25-24) το οποίο έχασε.

Στο τέταρτο σετ ο Πανιώνιος με 25-23 ισοφάρισε σε 2-2 και έστειλε το ματς στο tie break. Εκεί, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος και επικράτησε 15-11, παίρνοντας το ματς με 3-2.

Volley League Γυναικών – 13η Αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Άρης 3-0 (25-18, 25-22, 25-12)

ΑΕΚ - Ηλυσιακός 3-1 (25-17, 21-25, 25-15, 25-15)

Θέτις - ΖΑΟΝ 3-2 (19-25, 25-22, 25-20, 23-25, 15-10)

Ολυμπιακός - Μαρκόπουλο 3-0 (25-18, 25-17, 25-14)

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 3-2 (25-16, 25-21, 26-28, 23-25, 15-11)

ΑΟ Θήρας - Μίλων αναβλήθηκε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 39-10 35

Ολυμπιακός 36-13 33

Πανιώνιος 32-17 28

ΠΑΟΚ 29-20 24

ΖΑΟΝ 26-24 22

ΑΟ Θήρας 28-20 21 -12αγ.

ΑΕΚ 27-22 21

Θέτις Βούλας 24-33 14

Μίλωνας 17-29 12 -12αγ.

Μαρκόπουλο 14-35 8

Άρης 9-34 7

Ηλυσιακός 11-35 6