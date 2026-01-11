Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης – ΑΕΚ: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League
INTIME SPORTS
Οnsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 22:18
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Άρης

Άρης – ΑΕΚ: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League

Δείτε τα highlights του Άρης – ΑΕΚ, για τη 16η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, αλλά ο Άρης βρήκε επίσης νωρίς την ισοφάριση, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, αποτέλεσμα που έριξε την «Ένωση» από την κορυφή.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και το νικηφόρο σερί τους σταμάτησε στους δέκα αγώνες. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους σχεδόν όλους τους παίκτες του να μην είναι σε καλή ημέρα, ενώ δεν βοήθησαν κι αλλαγές που έκανε.

Η ΑΕΚ πέταξε στα «σκουπίδια» το γρήγορο προβάδισμα της, καθώς ο Άρης βρήκε άμεσα την απάντηση. Συγκεκριμένα, ο Κοϊτά έκανε το 1-0 στο 8ο λεπτό κι ο Γένσεν ισοφάρισε στο 11’.

Ο Άρης έδειξε μαχητικό πρόσωπο και σε ένα ματς με λίγες ευκαιρίες βρήκε δεύτερο γκολ με τον Ντουντού στο 58’, το οποίο, όμως, ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο στο ξεκίνημα της φάσης.

 

Τα highlights του Άρης - ΑΕΚ



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κύπελλο Super League Κ19: Ο Παναιτωλικός απέκλεισε τον Παναθηναϊκό
20 λεπτά πριν Κύπελλο Super League Κ19: Ο Παναιτωλικός απέκλεισε τον Παναθηναϊκό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super Cup Ισπανίας: Ματσάρα με θριαμβεύτρια την Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης
27 λεπτά πριν Super Cup Ισπανίας: Ματσάρα με θριαμβεύτρια την Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Σχόλιο Κουβεντίδη για το Άρης-ΑΕΚ - «Δεν σφυρίζεται φάουλ ούτε στο μπάσκετ»
29 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Σχόλιο Κουβεντίδη για το Άρης-ΑΕΚ - «Δεν σφυρίζεται φάουλ ούτε στο μπάσκετ»
ΣΠΟΡ
Πόλο: Η Εθνική ομάδα «ισοπέδωσε» τη Γεωργία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
44 λεπτά πριν Πόλο: Η Εθνική ομάδα «ισοπέδωσε» τη Γεωργία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved