Άρης – ΑΕΚ: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League

Η ΑΕΚ προηγήθηκε νωρίς, αλλά ο Άρης βρήκε επίσης νωρίς την ισοφάριση, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1, αποτέλεσμα που έριξε την «Ένωση» από την κορυφή.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και το νικηφόρο σερί τους σταμάτησε στους δέκα αγώνες. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους σχεδόν όλους τους παίκτες του να μην είναι σε καλή ημέρα, ενώ δεν βοήθησαν κι αλλαγές που έκανε.

Η ΑΕΚ πέταξε στα «σκουπίδια» το γρήγορο προβάδισμα της, καθώς ο Άρης βρήκε άμεσα την απάντηση. Συγκεκριμένα, ο Κοϊτά έκανε το 1-0 στο 8ο λεπτό κι ο Γένσεν ισοφάρισε στο 11’.

Ο Άρης έδειξε μαχητικό πρόσωπο και σε ένα ματς με λίγες ευκαιρίες βρήκε δεύτερο γκολ με τον Ντουντού στο 58’, το οποίο, όμως, ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο στο ξεκίνημα της φάσης.