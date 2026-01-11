Ομάδες

Παναθηναϊκός: Ευχαρίστησε τον Τετέ που ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο
Onsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 22:24
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ευχαρίστησε τον Τετέ που ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο

Μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου στην Γκρέμιο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στο «τριφύλλι».

Ο Τετέ είναι πλέον παίκτης της Γκρέμιο, με την ομάδα της Βραζιλίας να ανακοινώνει επίσημα την απόκτησή του. Ο Παναθηναϊκός που πούλησε τον παίκτη στο κλαμπ του Πόρτο Αλέγκρε, με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τον 26χρονο για την προσφορά του τον τελευταίο 1,5 χρόνο που ήταν στους «πράσινους».

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Ματέους Τετέ στη Γκρέμιο της Βραζιλίας.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το 2024 από τη Γαλατασαράι και έγινε άμεσα βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 75 συμμετοχές και 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τετέ σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

 



