ΝΒΑ: Λούκα Ντόντσιτς, το απόλυτο αφεντικό

Οnsports Τeam

Αφεντικό οι Λέικερς στο Λος Άντζελες μετά την νίκη τους επί των Κλίπερς με 135-118, αφεντικό και ο Σλοβένος σούπερ σταρ που τελείωσε έναν ακόμα αγώνα κάνοντας τα πάντα και έχοντας 43 πόντους, 13 ασίστ και 9 ριμπάουντ.

Ένα ακόμα βράδυ που το ΝΒΑ υποκλίνεται στη μπασκετική… μαγεία του Λούκα Ντόντσιτς. Τη στιγμή που οι Λέικερς επικρατούσαν τον Κλίπερς με 135-118 και αποδείκνυαν στην πράξη ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη, ο Σλοβένος σούπερ σταρ έκανε μία ακόμα ματσάρα και έδειχνε ποιος είναι το αφεντικό στο ΝΒΑ.

Ο Ντόντσιτς τρέλανε και πάλι την στατιστική τελειώνοντας το ματς με 43 πόντους (7/12 τρίποντα), 13 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ο Ρίβς πρόσθεσε 31 με 9 ριμπάουντ και ο ΛεΜπρόν είχε 25 πόντους με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Για τους Κλίπερς ο Χάρντεν τελείωσε τη αναμέτρηση με 29 πόντους και 9 ασίστ, ενώ οι Λέοναρντ και Νταν μέτρησαν από 19 πόντους.

Στα άλλα δύο ματς της βραδιάς οι Ουίζαρντς επικράτησαν άνετα των Χοκς με 132-113 και οι Μάτζικ διέσυραν τους Σίξερς με 144-103.

Ο ΜακΚόλουμ ήταν ασταμάτητος και φόρτωσε το καλάθι των Χοκς με 46 πόντους, μετρώντας 10/13 τρίποντα. Ο Άλεξ Σαρ ακολούθησε με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ. Πρώτος σκόρερ των Χοκς ήταν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις με 22 πόντους (2/5 τρίποντα), ο οποίος κατέβασε και 8 ριμπάουντ.

Την ίδια ώρα οι Ορλάντο Μάτζικ πάτησαν τους Σίξερς στη Φιλαντέλφια, επικρατώντας με το εμφατικό 144-103. Οι Μάτζικ είχαν εννέα διψήφιους, με κορυφαίο όλων τον Άντονι Μπλακ των 31 πόντων (4/6 τρίποντα). Οι Σίξερς βρέθηκαν σε κακό βράδυ, με τον Ταϊρίς Μάξι να είναι ο μοναδικός διασωθέντας με 20 πόντους και 4 ασίστ, αλλά όπως είναι λογικό να μην είναι αρκετό. Μάλιστα, με αυτό το αποτέλεσμα οι Σίξερς έμειναν εκτός NBA Cup.

Τα αποτελέσματα:

Λέικερς - Κλίπερς 135-118

Γουίζαρντς – Χοκς 132-113

Σίξερς – Μάτζικ 103-144